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Общество

35 млн рублей и обязательные работы: суд вынес приговор по делу о вырубке леса в Печорском округе

В Печорском округе в течение нескольких месяцев мужчина без разрешения вырубал деревья в лесном массиве, в основном ели и сосны. Ущерб от его незаконных действий составил свыше 34 миллионов рублей для лесного фонда и более 700 тысяч рублей для арендатора участка, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Фото: ПАИ

Часть древесины мужчина забрал себе, в том числе с участка, который находился в аренде у одной из компаний.

По итогам рассмотрения уголовного дела суд признал нарушителя виновным в преступлении по части 3 статьи 260 и пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ и назначил ему наказание – четыре года десять месяцев принудительных работ. Из зарплаты осуждённого будут удерживать 10 % в доход государства.

Также с мужчины взыскали деньги в счёт возмещения ущерба: более 34,4 миллиона рублей – в бюджет округа, свыше 665 тысяч рублей – в пользу компании‑арендатора.

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