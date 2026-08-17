Итоги горячей линии по вопросам профилактики энтеровирусной инфекции подвели в Псковской области

20:41, 17 августа 2026, ПАИ

С 27 июля по 7 августа Управление Роспотребнадзора по Псковской области обработало 155 обращений граждан в рамках работы Всероссийской горячей линии по вопросам профилактики энтеровирусной инфекции (неполио). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Чаще всего жители интересовались эпидемиологической ситуацией с ЭВИ в регионе, лабораторной диагностикой инфекции и профилактическими мероприятиями в детских, дошкольных и летних оздоровительных организациях.

Также актуальными оказались вопросы о признаках и осложнениях ЭВИ, о путях передачи инфекции, о её сезонности, источниках заражения, о длительности сохранения вируса в окружающей среде и порядке оказания медицинской помощи.

В Роспотребнадзоре напомнили, что в период летнего отдыха важно ограничивать контакты с людьми, у которых есть признаки заболевания, строго соблюдать правила личной гигиены, купаться только в разрешённых местах с обязательным приёмом душа после плавания, а также использовать индивидуальные пляжные принадлежности и бутылки с питьевой водой.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали безопасные и непригодные для купания места.