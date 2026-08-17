«Праздник фонтанов» проходит в Великих Луках

20:20, 17 августа 2026, ПАИ

В Великих Луках проходит «Праздник фонтанов». Мероприятие стало частью программы подготовки к 860‑летию города. События развернулись в сквере на улице Вокзальной в Северном микрорайоне, сообщил депутат Госдумы РФ Александр Козловский в своём канале в мессенджере MAX.



Фото: из канала Александра Козловского в MAX



Фото: из канала Александра Козловского в MAX



Фото: из канала Александра Козловского в MAX



Фото: из канала Александра Козловского в MAX







В программе – выставка детских работ, мастер‑классы и концертная программа творческих коллективов.

«Праздник фонтанов» уже стал доброй городской традицией. Важно, что она сохраняется и продолжает объединять жителей разных поколений. Спасибо всем, кто подготовил сегодняшнюю программу, артистам, педагогам и творческим коллективам. И, конечно, великолучанам, которые пришли поддержать праздник», – отметил Александр Козловский.

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