В Пскове зафиксировали утечку газа в автомобиле «Газель»

19:46, 17 августа 2026, ПАИ

Утечку газа в автомобиле «Газель» с полным баком выявили специалисты. Происшествие зафиксировано возле дома № 46 на улице Вокзальной в Пскове, сообщает корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





Угрозы для граждан нет, пострадавших нет. Для локализации ситуации на месте работают спасатели АСС.