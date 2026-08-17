В Пскове зафиксировали утечку газа в автомобиле «Газель»
Утечку газа в автомобиле «Газель» с полным баком выявили специалисты. Происшествие зафиксировано возле дома № 46 на улице Вокзальной в Пскове, сообщает корреспондент ПАИ.
Угрозы для граждан нет, пострадавших нет. Для локализации ситуации на месте работают спасатели АСС.
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