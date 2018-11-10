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Общество

Привиться от гриппа смогут псковичи возле «Империала» и «Маяка» с 12 по 17 ноября

С 12 по 17 ноября в Пскове возле «Империала» (улица Коммунальная, 41) и на территории «Маяка» (Рижский проспект, 40б) горожане смогут сделать прививку от гриппа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской городской поликлиники.

Мобильный ФАП с госномером В 862 КР 60 будет дежурить возле территории «Империала» с 12 по 16 ноября с 10:00 до 14:00. На территории «Маяка» - с 12 по 16 ноября с 15:00 до 18:00, а 17 ноября с 10:00 до 14:00.

Кроме того, возможна организация прививок по месту работы. Телефон приемной главного врача 53-49-42. Телефон отделения профилактики 53-62-14.

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