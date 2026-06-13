Пропавшую в Опочецком районе пенсионерку нашли живой

20:10, 13 июня 2026, ПАИ

78-летнюю пенсионерку из деревни Норкино Опочецкого района нашли живой. С 7 июня её местонахождение оставалось неизвестным, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

«Найдена, жива! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – написал в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что в Псковской области продолжается поиск 23-летней девушки с русыми волосами.