Пропавшую в Опочецком районе пенсионерку нашли живой
78-летнюю пенсионерку из деревни Норкино Опочецкого района нашли живой. С 7 июня её местонахождение оставалось неизвестным, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».
«Найдена, жива! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – написал в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».
Напомним, что в Псковской области продолжается поиск 23-летней девушки с русыми волосами.
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