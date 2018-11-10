Земледельцы Псковского района в два раза перевыполнили план по вспашке зяби

20:10, 09 ноября 2018, ПАИ

Земледельцы сельскохозяйственных предприятий Псковского района на 9 ноября текущего года вспахали более 3 тысяч гектаров зяби (200% к плану). Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковского района, наиболее активно ведут работы ООО «ПсковАгроИнвест», СПК к-з «Передовик» и ЗАО «А/ф «Победа».

Этот важнейший агротехнический способ обработки почвы гарантирует значительное повышение урожайности по сравнению с весновспашкой, снижает весеннюю нагрузку на технику, сокращает сроки посевных работ.

Под урожай будущего года осенью внесено 39,6 тысяч тонн органических удобрений. Продолжается подготовка семенного материала зерновых культур под яровой сев 2019 года, который необходимо засыпать в количестве 684 тонны.