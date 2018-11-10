Власти города поздравили псковских полицейских с профессиональным праздником

20:16, 09 ноября 2018, ПАИ

9 ноября управление МВД России по Пскову провело в гарнизонном Доме офицеров торжественное собрание, посвященное Дню сотрудника внутренних дел, на котором присутствовали первые лица города, командование, личный состав и ветераны городского управления. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Личный состав поприветствовал начальник управления МВД по Пскову Сергей Сурин. «Праздник давно приобрел статус поистине народного. Хочу поблагодарить, уважаемые коллеги, вас за добросовестную службу, за верность долгу и присяге, за готовность рисковать своей жизнью ради безопасности и спокойствия жителей нашего города», - сказал он.

Поздравляя псковских полицейских, глава города Иван Цецерский отметил, что служба в органах внутренних дел по праву считается одной из самых тяжелых, ответственных и необходимых, а полицейские ежедневно и круглосуточно ведут напряженную борьбу с преступностью, обеспечивают общественный порядок, не считаясь с личным временем, в ущерб своим семьям, зачастую рискуя жизнью в мирное время.

Особо подчеркнул глава Пскова заслуги ветеранов УМВД. Выражая особые слова признательности ветеранам органов внутренних дел, он отметил, что даже находясь на заслуженном отдыхе, они продолжают оказывать поддержку молодому поколению, делятся своим значительным опытом и мудрыми советами.

Заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов, обращаясь к полицейским, сказал, что День сотрудника органов внутренних дел является общим праздником, потому что борьба с преступностью и охрана общественного порядка - это важнейшая составляющая общества, которая касается каждого человека, живущего в России.

В честь профессионального праздника сотрудникам органов внутренних дел вручили почетные грамоты главы Пскова, главы администрации города, а также ведомственные и другие награды.

Праздничная программа завершилась концертом с участием художественных коллективов города.