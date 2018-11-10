Профилактический рейд в заброшенных строениях прошёл в Пскове

21:23, 09 ноября 2018, ПАИ

9 ноября отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Пскову провел профилактический рейд в заброшенных строениях города. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе работы особое внимание было уделено строениям в районе улиц Герцена и Олега Кошевого.

Кроме того, в ходе рейда было распространено 70 информационных листовок по правилам соблюдения пожарной безопасности в осенне-зимний период, правилам эксплуатации электрооборудования, газового оборудования, отопительных печей, а также по действиям населения в случае возникновения пожара.

Также были проведены беседы по мерам пожарной безопасности с населением и лицами без определённого места жительства.