Новый выпуск программы «СадОгород» вышел на телеканале «Первый Псковский»
Новый выпуск программы «СадОгород» вышел на телеканале «Первый Псковский».
Полезные советы и лайфхаки для сада и огорода. Как увеличить урожай, избавиться от сорняков, бороться с насекомыми и иметь вкусные экологически чистые овощи и фрукты – в каждой новой программе рассказывает известный фермер из Себежского района Иван Мельник.
В этом выпуске фермер расскажет о том, как спасти деревья после выпадения града.
Отметим, что повтор программы «СадОгород» можно увидеть на «Первом Псковском» в среду в программе «Утро на Великой», которая выходит в эфире ОТР с 07:00 до 09:00 утра и в субботу в 09:45.
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