Новый выпуск программы «СадОгород» вышел на телеканале «Первый Псковский»

09:01, 26 июня 2024, ПАИ

Новый выпуск программы «СадОгород» вышел на телеканале «Первый Псковский».

Полезные советы и лайфхаки для сада и огорода. Как увеличить урожай, избавиться от сорняков, бороться с насекомыми и иметь вкусные экологически чистые овощи и фрукты – в каждой новой программе рассказывает известный фермер из Себежского района Иван Мельник.

В этом выпуске фермер расскажет о том, как спасти деревья после выпадения града.

Отметим, что повтор программы «СадОгород» можно увидеть на «Первом Псковском» в среду в программе «Утро на Великой», которая выходит в эфире ОТР с 07:00 до 09:00 утра и в субботу в 09:45.