Основанный на реальных событиях фильм «Путь в один конец» выйдет на «Первом Псковском»
Документальный фильм «Путь в один конец» подготовил телеканал «Первый Псковский» совместно с региональными управлениями ФСБ, МВД и ФСИН России.
Кинокартина основана на реальных событиях. В ней представят истории тех, кто столкнулся с наркотической зависимостью, частые заблуждения о нелегальном заработке и комментарии экспертов.
Фильм выйдет на телеканале «Первый Псковский» сегодня, 26 июня, в 14:44.
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26 июня 2024
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