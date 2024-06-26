Основанный на реальных событиях фильм «Путь в один конец» выйдет на «Первом Псковском»

12:22, 26 июня 2024, ПАИ

Документальный фильм «Путь в один конец» подготовил телеканал «Первый Псковский» совместно с региональными управлениями ФСБ, МВД и ФСИН России.

Кинокартина основана на реальных событиях. В ней представят истории тех, кто столкнулся с наркотической зависимостью, частые заблуждения о нелегальном заработке и комментарии экспертов.

Фильм выйдет на телеканале «Первый Псковский» сегодня, 26 июня, в 14:44.