Гоша из центра помощи аистам пролетел около 100 км, чтобы прогуляться по Пскову

12:14, 26 июня 2024, ПАИ

Гоша из центра помощи аистам в Низовицах Гдовского района пролетел около 100 км, чтобы прогуляться по Пскову. Об этом сообщила руководитель центра «Дом белого аиста» Марина Сиденко.

Вчера, 25 июня, сообщение о птице в Псковском кремле прислала пресс-служба Псковского музея-заповедника.

А уже сегодня, 26 июня, птицу заметили на остановке у площади Ленина неподалёку от Кремля. На одной из лап аиста хорошо заметно кольцо с читаемым номером. В том числе благодаря этому орнитолог Марина Сиденко и определила своего подопечного, «сбежавшего» на экскурсию в Псков. «Аисту здесь небезопасно, могут сбить на дороге. Сейчас поедем туда», - сообщила Марина Сиденко.

Гоша попал в центр помощи аистам из Писковичей в октябре 2023 года, а до того, в сентябре, его заметили в Острове - он катался на крыше городского автобуса. После зимовки в «Доме белого аиста» в апреле Гошу отпустили на волю, и он решил продолжить свои путешествия по Псковской области.