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Общество

Флэшмоб «Дети против ДТП!» прошёл в Великих Луках

Инспекторы ГИБДД Великих Лук вместе с учащимися средних классов педагогического лицея провели флэшмоб под названием «Дети против ДТП!». Они напомнили водителям о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Школьники в сопровождении сотрудников ГИБДД вышли на оживленный Октябрьский проспект для того, чтобы привлечь внимание автолюбителей к проблеме аварийности на дорогах города и обеспечения безопасности участников движения. Дети сами выбрали место проведения мероприятия, так как их учебное заведение располагается недалеко от трассы, по которой ежедневно проезжают сотни автомобилей.

Расположившись рядом с бордюрным ограждением, ребята подняли красочные плакаты с надписью «Дети против ДТП!». Проезжавшие водители обращали внимание на школьников и всячески старались их поприветствовать.Отряд юных инспекторов дорожного движения заранее подготовил письма-обращения для автомобилистов. Их вручали водителям общественного транспорта.

«Как показывает практика, подобные акции вызывают положительную реакцию как у водителей, так и у пешеходов», - отметили в региональном ведомстве.

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