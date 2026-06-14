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Общество

Александр Котов: Региональная лёгкая промышленность успешно конкурирует на рынке

Председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов поздравил работников и ветеранов лёгкой промышленности региона с профессиональным праздником. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе парламента.

Александр Котов. Фото: Законодательное Собрание Псковской области

«Этот день объединяет всех, кто своим ежедневным трудом создаёт красоту и комфорт нашей повседневной жизни. Отрасль представляют как небольшие ремесленные мастерские и частные компании, так и предприятия, где трудятся большие коллективы», – отметил Александр Котов.

Он подчеркнул, что Псковская земля заслуженно славится своими производственными традициями.

«Основываясь на опыте предшественников и внедряя современные технологии, региональная лёгкая промышленность успешно конкурирует на рынке и создаёт продукцию, востребованную далеко за пределами Псковской области. Примерами широко известных псковских брендов и предприятий с безупречной репутацией являются швейная фабрика «Славянка» и обувное производство «Псков-Полимер», – заметил председатель Собрания.

В завершение Александр Котов поблагодарил представителей региональной лёгкой промышленности за профессиональное мастерство и за то, что они вкладывают в свою работу частичку души.

«Здоровья, благополучия, энергии и вдохновения!» – пожелал председатель регионального парламента.

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