Александр Котов: Региональная лёгкая промышленность успешно конкурирует на рынке
Председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов поздравил работников и ветеранов лёгкой промышленности региона с профессиональным праздником. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе парламента.
«Этот день объединяет всех, кто своим ежедневным трудом создаёт красоту и комфорт нашей повседневной жизни. Отрасль представляют как небольшие ремесленные мастерские и частные компании, так и предприятия, где трудятся большие коллективы», – отметил Александр Котов.
Он подчеркнул, что Псковская земля заслуженно славится своими производственными традициями.
«Основываясь на опыте предшественников и внедряя современные технологии, региональная лёгкая промышленность успешно конкурирует на рынке и создаёт продукцию, востребованную далеко за пределами Псковской области. Примерами широко известных псковских брендов и предприятий с безупречной репутацией являются швейная фабрика «Славянка» и обувное производство «Псков-Полимер», – заметил председатель Собрания.
В завершение Александр Котов поблагодарил представителей региональной лёгкой промышленности за профессиональное мастерство и за то, что они вкладывают в свою работу частичку души.
«Здоровья, благополучия, энергии и вдохновения!» – пожелал председатель регионального парламента.
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