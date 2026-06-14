Более 8,5 тысячи горожан и гостей Пскова приняли участие в фестивале «Соцветие культур»
Более 8,5 тысячи горожан и гостей Пскова приняли участие в фестивале «Соцветие культур», который прошёл в День России. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.
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Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
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Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
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Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
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Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
-
Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
-
Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
-
Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
-
Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
-
Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
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Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
«Яркий, атмосферный праздник дружбы, взаимного уважения и культурного многообразия был приурочен к Году единства народов России», – подчеркнул Михаил Ведерников.
На протяжении всего дня в парке Строителей работали интерактивные площадки, проходили выступления фольклорных и хореографических коллективов, чьи творческие номера знакомили зрителей с многообразием культурных традиций и богатством наследия региона.
«Любители активного отдыха могли поучаствовать в играх народов России и освоить традиционные виды ремёсел на мастер-классах. Свою продукцию представили молодые предприниматели, а тематические фотозоны помогли сохранить на память моменты праздника», – отметил глава региона.
Организатором фестиваля выступил Центр молодёжи и общественных инициатив при поддержке министерства молодёжной политики Псковской области.
Мероприятие прошло в рамках программы Росмолодёжи «Регион для молодых» президентского нацпроекта «Молодёжь и дети».
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