Акция «Задай вопрос участковому!» пройдёт в Пскове 13 ноября
В Пскове 13 ноября состоится акция «Задай вопрос участковому!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Горожане получат возможность встретиться с участковыми уполномоченными полиции, руководством УМВД России по Пскову и смогут задать интересующие их вопросы, касающиеся различных аспектов деятельности органов внутренних дел.
Акция пройдет в здании Псковского государственного университета (площадь Ленина, 2) с 15:00 до 18:00 и на 1-ом этаже ТЦ «Максимус» (Октябрьский проспект, 54) с 17:00 до 20:00.