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Общество

Акция «Задай вопрос участковому!» пройдёт в Пскове 13 ноября

В Пскове 13 ноября состоится акция «Задай вопрос участковому!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Горожане получат возможность встретиться с участковыми уполномоченными полиции, руководством УМВД России по Пскову и смогут задать интересующие их вопросы, касающиеся различных аспектов деятельности органов внутренних дел.

Акция пройдет в здании Псковского государственного университета (площадь Ленина, 2) с 15:00 до 18:00 и на 1-ом этаже ТЦ «Максимус» (Октябрьский проспект, 54) с 17:00 до 20:00.

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