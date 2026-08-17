В Минпросвещения дали рекомендации по обучению школьников во вторую смену

14:39, 17 августа 2026, ПАИ

Министерство просвещения России опубликовало методические рекомендации по организации учебного процесса, в которых определило категории школьников, не допускаемых к обучению во вторую смену. Об этом сообщает РИА Новости.

В перечень вошли учащиеся первых, пятых, девятых, десятых и одиннадцатых классов, а также все дети с ограниченными возможностями здоровья.

Как следует из документа, обучение во вторую смену разрешено только для учеников вторых, третьих, четвёртых, шестых, седьмых и восьмых классов. При этом занятия должны завершаться не позднее 19:00.

В ведомстве также уточнили, что проведение нулевых уроков не допускается, а обучение в три смены полностью запрещено.