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Общество

Куньинские ТОС помогают благоустраивать район

С ходом реализации проектов ТОС в сфере благоустройства и улучшения жилищной инфраструктуры в Куньинском районе ознакомился губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время рабочей поездки в южные районы региона сегодня, 17 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Вместе с ним в осмотре участвовали председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов, депутаты Андрей Козлов и Олег Савельев, вице-президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Мороз и другие официальные лица.

Председатель ТОС «Незабудка» Елена Рысакова рассказала о проектах по созданию комфортной зоны отдыха на придомовой территории у дома № 10 по улице Новой и ремонта инженерных сетей жилого дома. В планах также – обустройство тротуаров и оборудование мультимедийного пространства.

«Надо всем вместе, командой активно участвовать в программах. Их много: грантовые конкурсы, инициативное бюджетирование, сельские территории. Средства выделяются большие. В Псковскую область за последние пять лет привлечено 275 миллиардов рублей», — отметил губернатор.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Кроме того, многоквартирный дом по улице Новой перевели на природный газ. Министр тарифов и энергетики Псковской области Елена Пилипенко сообщила, что работы по переводу многоквартирных домов на газ будут продолжены – в первую очередь, по улице Дзержинского. Жильцы заметили, что платить за голубое топливо приходится значительно меньше.

В ходе беседы Андрей Козлов подчеркнул важность перевода местных жителей на газ, поскольку это не только экономически выгодно, но и позволяет обеспечить безопасность.

Глава региона поручил проработать вопрос подключения оставшихся домов к газу в этом году за счёт средств экономии.

«Благодаря вашему вниманию и поддержке правительства Псковской области движение ТОС активно развивается. Люди поверили в ТОСы, и цифры это подтверждают. В 2026 году в районе заявились на конкурс порядка 100 ТОСов, победили более 40. Это 15 млн рублей на улучшение качества жизни наших граждан», – обратил внимание Олег Савельев.

Ещё один ТОС под названием «Пионер» реализует проект по организации освещения центральной улицы посёлка рядом с аварийно-опасным участком дороги. Работы практически завершены: ведётся прокладка подземного кабеля, устанавливаются кронштейны и светильники. Губернатор назвал этот проект хорошим примером для реализации ТОСовских инициатив и пожелал дальнейших успехов.

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