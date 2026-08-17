Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Дожди, холодный ветер и +20 градусов ожидают псковичей 18 августа

18 августа в Псковской области ожидается переменная облачность, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Фото: ПАИ

Ночью без существенных осадков, во второй половине дня - дожди. На юге области прогнозируются ливни, в центральных районах - небольшой дождь, на севере - без существенных осадков.

Будет дуть западный и северный ветры до 7-12 метров в секунду. Температура по области ночью +6...+11 градусов, днем +15...+20 градусов.

В Пскове без существенных осадков, вечером небольшой дождь. Температура ночью +7...+9, днем +18...+20.

Атмосферное давление ниже нормы.

Ранее сообщалось, что атлантический циклон принесёт на Северо-Запад дожди и грозы.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






17 августа 2026

Избирком Псковской области распределил бесплатное эфирное между кандидатами в Заксобрания
17 августа 2026

Андрей Козлов обсудил острые вопросы с жителями великолукской деревни
17 августа 2026

Михаил Ведерников посетил строящийся молодёжный центр в Великих Луках
17 августа 2026

Концерт к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева состоится в Пскове
17 августа 2026

В Пскове иноагента Льва Шлосберга* осудили на 11 лет
17 августа 2026

Михаил Ведерников оценил ход ремонта Кадетской школы в Великих Луках
17 августа 2026

Из Пензы в Псков за 45 минут: группа «Хвоя» привезла фолк-драйв и секретный сет
17 августа 2026

В Великих Луках после капремонта открылся обновлённый детский сад №5

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...