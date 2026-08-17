Дожди, холодный ветер и +20 градусов ожидают псковичей 18 августа
18 августа в Псковской области ожидается переменная облачность, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Ночью без существенных осадков, во второй половине дня - дожди. На юге области прогнозируются ливни, в центральных районах - небольшой дождь, на севере - без существенных осадков.
Будет дуть западный и северный ветры до 7-12 метров в секунду. Температура по области ночью +6...+11 градусов, днем +15...+20 градусов.
В Пскове без существенных осадков, вечером небольшой дождь. Температура ночью +7...+9, днем +18...+20.
Атмосферное давление ниже нормы.
Ранее сообщалось, что атлантический циклон принесёт на Северо-Запад дожди и грозы.
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