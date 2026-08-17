Дожди, холодный ветер и +20 градусов ожидают псковичей 18 августа

14:09, 17 августа 2026, ПАИ

18 августа в Псковской области ожидается переменная облачность, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Ночью без существенных осадков, во второй половине дня - дожди. На юге области прогнозируются ливни, в центральных районах - небольшой дождь, на севере - без существенных осадков.

Будет дуть западный и северный ветры до 7-12 метров в секунду. Температура по области ночью +6...+11 градусов, днем +15...+20 градусов.

В Пскове без существенных осадков, вечером небольшой дождь. Температура ночью +7...+9, днем +18...+20.

Атмосферное давление ниже нормы.

Ранее сообщалось, что атлантический циклон принесёт на Северо-Запад дожди и грозы.