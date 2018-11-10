Елена Бибикова: Высокий профессионализм сотрудников полиции – залог обеспечения законных прав и интересов граждан

21:08, 09 ноября 2018, ПАИ

Член Совета Федерации Елена Бибикова поздравила псковских полицейских с профессиональным праздником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате сенатора.

«В этот день мы чествуем людей мужественных, стойких и отважных, избравших главным делом своей жизни защиту прав и свобод граждан, сохранение мира и спокойствия в обществе», - отметила Елена Бибикова.

По ее словам, высокий профессионализм и оперативность, грамотные и четкие действия сотрудников полиции при выполнении служебных задач — твердая гарантия стабильности, уверенности в завтрашнем дне, залог обеспечения законных прав и интересов граждан, мирной жизни и созидательного труда. «Выполняя свой долг вы ежедневно, нередко рискуя жизнью, проявляете лучшие качества – доблесть, выносливость, самопожертвование», - подчеркнула сенатор.

«Примите искренние слова благодарности за безупречную службу, за честную, бескомпромиссную борьбу с любыми проявлениями нарушений закона, за самоотверженность и бесстрашие. Особая признательность ветеранам, посвятившим свою жизнь работе в органах внутренних дел, за воспитание и поддержку молодого поколения защитников общественного порядка и безопасности», - добавила Елена Бибикова.

«В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, благополучия, доверия и поддержки людей, успехов в службе на благо России и Псковской области! Добра и мира вам и вашим близким!» - заключила сенатор.