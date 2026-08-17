В Печорах открылась обновлённая экспозиция «За веру, царя и Отечество»

23:20, 17 августа 2026, ПАИ

В Музее истории города Печоры открылась обновлённая выставка «За веру, царя и Отечество», сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.



Фото: Псковский музей-заповедник



Фото: Псковский музей-заповедник



Фото: Псковский музей-заповедник





В экспозицию вошли уникальные предметы из фондов музея, которые ранее не демонстрировались публике. Среди новинок – живописные полотна П. Д. Мельникова, коллекционные денежные знаки конца XIX века и памятные медали, посвящённые событиям Отечественной войны 1812 года.

Отдельный выставочный раздел посвящён вооружению эпохи Северной войны: посетители могут увидеть сабли, артиллерийское орудие и затинную пищаль. Экспонаты позволяют проследить, как развивалось военное дело в тот исторический период.

Также расширен археологический раздел выставки – в него включены артефакты, найденные в 1971–1980 годах в Печорском районе в ходе полевых исследований археолога В. В. Седова.

Ранее сообщалось, что выставка «Хранители тайных знаний» открылась в Изборске.