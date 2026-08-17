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Общество

В Печорах открылась обновлённая экспозиция «За веру, царя и Отечество»

В Музее истории города Печоры открылась обновлённая выставка «За веру, царя и Отечество», сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

  • Обновленная экспозиция
    Фото: Псковский музей-заповедник
  • Обновленная экспозиция
    Фото: Псковский музей-заповедник
  • Обновленная экспозиция
    Фото: Псковский музей-заповедник

В экспозицию вошли уникальные предметы из фондов музея, которые ранее не демонстрировались публике. Среди новинок – живописные полотна П. Д. Мельникова, коллекционные денежные знаки конца XIX века и памятные медали, посвящённые событиям Отечественной войны 1812 года.

Отдельный выставочный раздел посвящён вооружению эпохи Северной войны: посетители могут увидеть сабли, артиллерийское орудие и затинную пищаль. Экспонаты позволяют проследить, как развивалось военное дело в тот исторический период.

Также расширен археологический раздел выставки – в него включены артефакты, найденные в 1971–1980 годах в Печорском районе в ходе полевых исследований археолога В. В. Седова.

Ранее сообщалось, что выставка «Хранители тайных знаний» открылась в Изборске.

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