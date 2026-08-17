В Кунье завершают инициативный проект модернизации уличного освещения
В посёлке Кунья близится к завершению реализация инициативного проекта «Модернизация уличного освещения». Его инициатором выступило ТОС «Пионер», сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.
Работы ведутся на улице Дзержинского – центральной в населённом пункте: здесь расположены административные, социальные и торговые объекты, проходит пешеходная зона и проезд к образовательным учреждениям. Ранее для безопасного движения на участке не хватало освещения.
Территория ТОС находится рядом с аварийно опасным участком дороги. Сейчас работы почти завершены: специалисты прокладывают кабель, устанавливают кронштейны и светильники.
Общая стоимость проекта составила 3,9 миллиона рублей: 2,69 миллиона выделено из областного бюджета, 1,21 миллиона – из местного. Дополнительно проект поддержали спонсоры: они предоставили спецтехнику и материалы, благодаря чему удалось расширить территорию реализации проекта.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что работа над проектом – «отличный пример командной работы», и добавил: «Желаю ТОС дальнейших успехов в реализации новых инициатив!»
Ранее сообщалось, что с ходом реализации проектов ТОС в сфере благоустройства и улучшения жилищной инфраструктуры ознакомился губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время рабочей поездки в Куньинский район.
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