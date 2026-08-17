Общественную территорию в Новосокольниках благоустроили по нацпроекту
В Новосокольниках благоустроили общественную территорию на пересечении улиц Октябрьской и Загородной, сообщили в пресс-службе администрации Новосокольнического района.
Работы провели в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
В результате благоустройства микрорайон обрёл современный облик, а у жителей появилось новое место для встреч и общения, отметили представители власти.
Ранее сообщалось, что фонтан возле гостиницы «Рижская» обновили в Пскове.
В Псковской области подвели итоги отборочного этапа фотоконкурса «В объективе Росгвардии»