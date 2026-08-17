Общественную территорию в Новосокольниках благоустроили по нацпроекту

22:23, 17 августа 2026, ПАИ

В Новосокольниках благоустроили общественную территорию на пересечении улиц Октябрьской и Загородной, сообщили в пресс-службе администрации Новосокольнического района.

Работы провели в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В результате благоустройства микрорайон обрёл современный облик, а у жителей появилось новое место для встреч и общения, отметили представители власти.

Ранее сообщалось, что фонтан возле гостиницы «Рижская» обновили в Пскове.