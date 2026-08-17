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Общество

В Псковской области подвели итоги отборочного этапа фотоконкурса «В объективе Росгвардии»

В Псковской области подвели итоги отборочного этапа фотоконкурса «В объективе Росгвардии». В нём приняли участие 53 человека – сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Псковской области, представители УМВД России по Псковской области, филиала фонда «Защитники Отечества» и регионального отделения Российского общества «Знание». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: Управление Росгвардии по Псковской области

Конкурс проводился в номинациях «Гражданство и патриотизм», «Всегда на страже», «Портрет», «Быстрее. Выше. Сильнее», «Росгвардия глазами общества», «Кадетская жизнь», «В кадре – политработник». Всего на суд жюри представили более 70 работ.

В номинации «Росгвардия глазами общества» места распределились следующим образом: первое место заняли представители УМВД России по Псковской области, второе – представитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области, третье – региональное отделение Российского общества «Знание».

Заместитель начальника Управления Росгвардии по Псковской области поблагодарил всех участников за творческую активность. Победители награждены грамотами.

Ранее сообщалось, что стали известны победители летней Спартакиады среди учреждений УИС Псковской области.

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