В Псковской области подвели итоги отборочного этапа фотоконкурса «В объективе Росгвардии»

21:54, 17 августа 2026, ПАИ

В Псковской области подвели итоги отборочного этапа фотоконкурса «В объективе Росгвардии». В нём приняли участие 53 человека – сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Псковской области, представители УМВД России по Псковской области, филиала фонда «Защитники Отечества» и регионального отделения Российского общества «Знание». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Конкурс проводился в номинациях «Гражданство и патриотизм», «Всегда на страже», «Портрет», «Быстрее. Выше. Сильнее», «Росгвардия глазами общества», «Кадетская жизнь», «В кадре – политработник». Всего на суд жюри представили более 70 работ.

В номинации «Росгвардия глазами общества» места распределились следующим образом: первое место заняли представители УМВД России по Псковской области, второе – представитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области, третье – региональное отделение Российского общества «Знание».

Заместитель начальника Управления Росгвардии по Псковской области поблагодарил всех участников за творческую активность. Победители награждены грамотами.

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