Военнослужащих 15-й ордена Жукова бригады армейской авиации чествовали в Острове

22:57, 17 августа 2026, ПАИ

В Острове прошло торжественное мероприятие в честь Дня ВВС, на котором чествовали военнослужащих 15-й ордена Жукова бригады армейской авиации. Боевых товарищей в этот день приехал поздравить ветеран СВО, кавалер ордена Мужества, выпускник кадровой программы «Герои земли Псковской» Михаил Каратыш, который отметил вклад лётчиков в выполнение боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. Об этом ПАИ сообщили в филиале фонда «Защитники Отечества» в Псковской области.

«Мои боевые друзья! Хочу сказать слова благодарности от имени той категории, которую вы поддерживаете, прикрываете, обеспечивая выполнение боевых задач, – от пехоты, десанта, штурмовиков. Вашу работу невозможно оценить словами, её невозможно измерить числами. Когда ты знаешь, что в твоих интересах работает вертолётная пара, значит, ты можешь вызвать помощь – и тебя всегда поддержат. В зале присутствует Евгений Ф. – как оказалось, в марте 2024 года мы были вместе на границе Российской Федерации, в населённом пункте Сподарюшино. Тогда мы работали в разных измерениях и познакомились только недавно, узнали, что были вместе на этом направлении. Вот оно, братство», – отметил Михаил Каратыш и, выполняя просьбу своих боевых товарищей, вручил на сцене лётчику шеврон своего подразделения.

Лётчики были отмечены благодарностями Государственной Думы РФ, почётными грамотами губернатора Псковской области, благодарственными письмами правительства области и ценными подарками.

«Жители Псковской области как никто умеют любить и уважать своих защитников. На нашей земле писались многие золотые страницы военной истории страны. Выражаю вам бесконечную благодарность и уважение. Для нас те, кто принял для себя решение защищать небо, все настоящие герои. Глядя на небо, дети видят самолёты, винтокрылые машины и также мечтают стать лётчиками. Спасибо, что сейчас вы стоите на страже Родины», – отметил руководитель аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов.

Завершилось мероприятие праздничным концертом исполнителей и творческих коллективов.