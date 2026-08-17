Три зоозащитные организации Пскова получат субсидий по итогам конкурса НКО

23:51, 17 августа 2026, ПАИ

В Пскове подвели итоги конкурса субсидий для некоммерческих организаций, занимающихся зоозащитной деятельностью. Об итогах конкурса сообщил глава города Борис Елкин в своём канале в MAX.

Победителями стали три организации – каждая получит по 250 тысяч рублей. Финансирование выделят автономной некоммерческой зоозащитной организации «Шанс», Псковской региональной общественной организации «Зоозащита» и автономной некоммерческой организации «Патриот».

Отметим также, что ранее судебные приставы в Псковской области помогли приютам для животных.

Ранее сообщалось, что в Псковской области стартовал конкурс на получение субсидии из областного бюджета для социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО).