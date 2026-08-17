Массовое тестирование граждан на ВИЧ провели в центре Пскова
Оборудованный автомобиль филиала Центра СПИД «Мобильный пункт забора крови» работал в Финском парке в прошедшие выходные, сообщили ПАИ организаторы.
Специалисты медико‑социальной службы СПИД‑центра провели анонимное экспресс‑тестирование граждан на ВИЧ, гепатит С и сифилис. Помимо этого, участники могли получить у работников СПИД-центра консультации по поводу рисков заражения, симптомов вируса иммунодефицита человека и мер профилактики.
«Профилактическая акция вызвала живой отклик у горожан: тестирование прошло несколько десятков гостей фестиваля. Мы благодарны псковичам за проявленное внимание и ответственное отношение к своему здоровью. Большая вовлечённость аудитории на каждом профилактическом мероприятии показывает, что тема борьбы с ВИЧ важна для граждан нашего города. Только вместе мы сможем победить ВИЧ!» – отметили специалисты СПИД‑центра.
В Псковской области подвели итоги отборочного этапа фотоконкурса «В объективе Росгвардии»
На Талабских островах прошёл рейд с контролем за соблюдением налогового законодательства
Итоги горячей линии по вопросам профилактики энтеровирусной инфекции подвели в Псковской области