Массовое тестирование граждан на ВИЧ провели в центре Пскова

21:42, 17 августа 2026, ПАИ

Оборудованный автомобиль филиала Центра СПИД «Мобильный пункт забора крови» работал в Финском парке в прошедшие выходные, сообщили ПАИ организаторы.

Специалисты медико‑социальной службы СПИД‑центра провели анонимное экспресс‑тестирование граждан на ВИЧ, гепатит С и сифилис. Помимо этого, участники могли получить у работников СПИД-центра консультации по поводу рисков заражения, симптомов вируса иммунодефицита человека и мер профилактики.

«Профилактическая акция вызвала живой отклик у горожан: тестирование прошло несколько десятков гостей фестиваля. Мы благодарны псковичам за проявленное внимание и ответственное отношение к своему здоровью. Большая вовлечённость аудитории на каждом профилактическом мероприятии показывает, что тема борьбы с ВИЧ важна для граждан нашего города. Только вместе мы сможем победить ВИЧ!» – отметили специалисты СПИД‑центра.