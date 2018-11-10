Стартовал экскурсионный проект ПсковГУ и Псковской епархии «Столица моего отечества»

22:00, 09 ноября 2018, ПАИ

Сегодня, 9 ноября, начинается экскурсионный проект ПсковГУ и Псковской епархии «Столица моего отечества». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ПсковГУ, с 9 по 12 ноября 40 студентов вуза отправятся в Москву в рамках проекта.

Поездка включает в себя экскурсии, посещение богослужений в Сретенском монастыре и общение с православной молодёжью. В Москве псковских студентов ждёт обзорная экскурсия по знаковым местам, в том числе Третьяковской галерее, Красной площади, Александровскому саду. Также участники проекта посетят духовную семинарию, Сретенский монастырь, по желанию - божественную литургию, исторический парк «Россия - моя история», Воробьевы горы, деловой центр «Москва-Сити». Впоследствии планируется ответный визит московских студентов в Псков.

Отъезд участников экскурсионного проекта состоится в 22:00 от главного корпуса ПсковГУ (площадь Ленина,2).