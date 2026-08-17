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Общество

Чудотворную икону Божией Матери из Псково-Печерского монастыря доставили на Камчатку

Торжественная встреча чудотворной иконы Божией Матери «Умиление», доставленной из Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, состоялась в Свято-Троицком кафедральном соборе Петропавловска-Камчатского. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

  • Торжественная встреча чудотворной иконы Божией Матери «Умиление»
    Фото: с сайта «Православная Камчатка»
  • Торжественная встреча чудотворной иконы Божией Матери «Умиление»
    Фото: с сайта «Православная Камчатка»
  • Торжественная встреча чудотворной иконы Божией Матери «Умиление»
    Фото: с сайта «Православная Камчатка»
  • Торжественная встреча чудотворной иконы Божией Матери «Умиление»
    Фото: с сайта «Православная Камчатка»

Встречу святыни возглавили архиепископ Петропавловский и Камчатский Феодор, епископ Нерчинский и Краснокаменский Макарий, епископ Югорский и Няганский Михаил. Перед собором святыню встречал почётный караул морских пехотинцев 40-й Гвардейской дважды краснознамённой бригады города Петропавловска-Камчатского.

«Образ Пресвятой Богородицы прибыл к нам из далекой Псково-Печерской обители. Это образ древний. Перед ним молились защитники нашего Отечества в давние времена становления веры православной на этой земле. Сегодня благодарю Святейшего Патриарха, благодарю Владыку Псковского Матфея, вас, Владыка Михаил, представителя комиссии по принесению святынь и развитию паломничества, за возможность камчатцам молиться перед этим образом», – отметил глава епархии архиепископ Петропавловский и Камчатский Феодор.

После было совершено богослужение – Параклисис Божией Матери, это особый молебен о даровании победы воинству. За богослужением молилась игуменья Свято-Казанского женского монастыря Камчатской епархии с сёстрами обители. Богослужебные песнопения исполнил хор кафедрального собора.

Ранее сообщалось, что работы по воссозданию монастырской колокольни начались в Свято-Благовещенской Никандровой пустыни в Псковской области.

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