Псковичей приглашают стать послами русской литературы

09:24, 17 августа 2026, ПАИ

Псковичей приглашают присоединиться к международной акции «Из России, с любовью!» и стать «послами русской литературы». Участники смогут подарить зарубежным читателям книги русской классики в переводе и лично написать несколько тёплых слов будущему владельцу. Об акции сообщает министерство культуры Псковской области.

Для участия необходимо выбрать произведение русской классической литературы на английском, французском, немецком, испанском, арабском или китайском языке. Книгу можно купить, взять из собственной библиотеки или найти в букинистическом магазине – главное, чтобы она была в хорошем состоянии. На первой странице участникам предлагают написать по-русски, почему они выбрали именно это произведение и что хотели бы пожелать будущему читателю. Книги на русском языке для акции не принимаются.

Передать подарок можно до 20 августа на стойку регистрации библиотеки по адресу: улица Профсоюзная, 2, 1-й этаж. После этого необходимо подтвердить участие на сайте акции «Из России, с любовью!». Всего предусмотрено 3000 мест для участников. Каждый получит лимитированную коллекцию МФМ-2026 – именной сертификат и коллекционную открытку.

Организаторы отмечают, что каждая книга станет для иностранного читателя личным подарком из России. Возможно, именно она поможет впервые познакомиться с творчеством Пушкина, Достоевского или Толстого и станет началом интереса к русской культуре.