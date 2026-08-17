Атлантический циклон принесёт на Северо-Запад дожди и грозы

09:16, 17 августа 2026, ПАИ

Северо-Запад России окажется под влиянием атлантического циклона. В регион придут дожди, местами они будут сопровождаться грозами. В отдельных районах ожидается порывистое усиление ветра, сообщает портал «Метеовести».

При этом вместе с ненастной погодой циклон принесёт умеренно тёплый воздух. Днём в северных районах температура будет держаться в пределах +15…+20 градусов, а на юге воздух прогреется до 18–23 градусов.

Жителям Северо-Запада стоит готовиться к дождливой и ветреной, но относительно тёплой погоде.

Ранее сообщалось, что 17 августа в Псковской области прогнозируется дождливая погода.