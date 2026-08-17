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Общество

Реализацию проекта «Производительность труда» обсудят в программе «Бизнес-ланч»

Руководитель Центра компетенций в сфере производительности труда Фонда инвестиционного развития Псковской области Дмитрий Чепюк и региональный руководитель проекта «Производительность труда» – тренер РЦК Псковской области Елена Стецюк станут гостями программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 17 августа.

Иллюстрация: ПАИ

В эфире поговорят о реализации федерального проекта «Производительность труда», входящего в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика»: каковы критерии отбора предприятий, какие преимущества даёт участие. А также обсудят инструменты бережливого производства и назовут результаты, которые возможно достигнуть с применением этих практик. Помимо того, слушатели больше узнают о работе отраслевых центров компетенций. Гости студии представят конкретные кейсы по реализации.

«Бизнес-ланч» выйдет в эфир «Серебряного дождя» (88.3 FM) в 14:00. Видеотрансляция будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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Реализацию проекта «Производительность труда» обсудят в программе «Бизнес-ланч»

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