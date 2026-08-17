На мосту через реку Вскувицу в Великолукском районе завершён монтаж балок пролётного строения

09:44, 17 августа 2026, ПАИ

Капитальный ремонт моста через реку Вскувицу продолжается на третьем километре дороги Великие Луки – Ущицы в Великолукском районе. Специалисты завершили один из ключевых этапов – монтаж балок пролётного строения, сообщили ПАИ в «Псковавтодоре».

Новый мост длиной 54 п. м. будет иметь свайное основание и пролётное строение из предварительно напряжённых балок. Впереди – устройство дорожной одежды на подходах, организация водоотвода и строительство очистных сооружений. Для безопасности на мосту появятся освещение, тротуары и новые ограждения.

Обновлённый мост обеспечит подъезд к деревне Суханово.

На ремонт из федерального бюджета выделено около 313 миллионов рублей. Завершить работы планируется в ноябре. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее сообщалось, что в этом году в регионе отремонтируют более 300 километров дорог.