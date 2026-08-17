На мосту через реку Вскувицу в Великолукском районе завершён монтаж балок пролётного строения
Капитальный ремонт моста через реку Вскувицу продолжается на третьем километре дороги Великие Луки – Ущицы в Великолукском районе. Специалисты завершили один из ключевых этапов – монтаж балок пролётного строения, сообщили ПАИ в «Псковавтодоре».
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Фото: «Псковавтодор»
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Фото: «Псковавтодор»
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Фото: «Псковавтодор»
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Фото: «Псковавтодор»
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Фото: «Псковавтодор»
Новый мост длиной 54 п. м. будет иметь свайное основание и пролётное строение из предварительно напряжённых балок. Впереди – устройство дорожной одежды на подходах, организация водоотвода и строительство очистных сооружений. Для безопасности на мосту появятся освещение, тротуары и новые ограждения.
Обновлённый мост обеспечит подъезд к деревне Суханово.
На ремонт из федерального бюджета выделено около 313 миллионов рублей. Завершить работы планируется в ноябре. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Ранее сообщалось, что в этом году в регионе отремонтируют более 300 километров дорог.
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