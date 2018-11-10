Дети из Палкинского района сыграли на ложках на киностудии «Ленфильм»

21:51, 09 ноября 2018, ПАИ

В рамках проекта «Путешествие к истокам» ПОООМС «Дети - наше будущее» ребята из Палкинского района и Пскова 8 ноября совершили поездку в Ленинградскую область и Санкт-Петербург.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе общественной организации, дети побывали в музее-усадьбе писателя Владимира Набокова «Рождественно». Ребята подготовились к экскурсии: перед поездкой прошел мастер-класс, на котором обсуждались достопримечательности и история Рождественно, факты о творчестве Владимира Набокова и его творчестве в этой усадьбе. А во время экскурсии ребята делали рисунки и эскизы рисунков Рождественно, чтобы потом принять участие в выставке, посвященной этой поездке.

После Рождественно участники проекта отправились в Санкт-Петербург в киноцентр «Ленфильм». Дети из ансамбля «Веселые ложкари» Палкинской школы искусств - партнера проекта выступили перед посетителями киноцентра в кафе «Дранковъ» с музыкальной программой.

Сотрудники «Ленфильма» сняли выступление юных артистов для истории. А затем гостям из Псковской области провели экскурсию по киноцентру. Ребятам показали гараж киноцентра, где стоят автомобили-актеры. Также дети увидели огромные коллекции всевозможного реквизита к фильмам, включая подлинные скрипку и костюм Холмса, пулемет Верещагина, туфельку Золушки.

Отметим, при реализации проекта «Путешествие к истокам» ПОООМС «Дети - наше будущее» используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации и на основании конкурса, проведенного фондом-оператором президентских грантов по развитию гражданского общества. В проекте принимают участие дети и подростки из многодетных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, малообеспеченных и неполных семей.