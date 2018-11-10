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Общество

Полицейских поздравили с профессиональным праздником в Великих Луках

9 ноября в Великих Луках состоялась торжественная встреча, посвященная Дню сотрудника органов внутренних дел. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, прошла она в музыкальной школе имени М. П. Мусорского.

Начальник ОМВД России по Великим Лукам полковник полиции Дмитрий Кислицин и член Общественного совета при ОМВД подполковник милиции в отставке Валерий Муравьев поздравили коллег с праздником, пожелали им успехов и благополучия.

К словам поздравлений присоединились представители администрации города Сергей Гусев и Всеволод Куплайс. С теплыми поздравлениями и пожеланиями к виновникам торжества обратились также прокурор города Александр Ёлгин и его первый заместитель Надежда Прокофьева.

Сотрудникам и ветеранам вручили ведомственные награды. Были поощрены и члены народной дружины. Праздничная встреча завершилась концертом, который подготовили не только взрослые, но и юные горожане.

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