Полицейских поздравили с профессиональным праздником в Великих Луках

22:24, 09 ноября 2018, ПАИ

9 ноября в Великих Луках состоялась торжественная встреча, посвященная Дню сотрудника органов внутренних дел. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, прошла она в музыкальной школе имени М. П. Мусорского.

Начальник ОМВД России по Великим Лукам полковник полиции Дмитрий Кислицин и член Общественного совета при ОМВД подполковник милиции в отставке Валерий Муравьев поздравили коллег с праздником, пожелали им успехов и благополучия.

К словам поздравлений присоединились представители администрации города Сергей Гусев и Всеволод Куплайс. С теплыми поздравлениями и пожеланиями к виновникам торжества обратились также прокурор города Александр Ёлгин и его первый заместитель Надежда Прокофьева.

Сотрудникам и ветеранам вручили ведомственные награды. Были поощрены и члены народной дружины. Праздничная встреча завершилась концертом, который подготовили не только взрослые, но и юные горожане.