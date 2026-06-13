Усвятам исполнилось 1005 лет

17:07, 13 июня 2026, ПАИ

Жители Усвят отмечают 1005-летие со дня основания посёлка, сообщает районная газета «Новая жизнь».



Фото: районная газета «Новая жизнь»



Фото: районная газета «Новая жизнь»



Фото: районная газета «Новая жизнь»



Фото: районная газета «Новая жизнь»



Фото: районная газета «Новая жизнь»



Фото: районная газета «Новая жизнь»



Фото: районная газета «Новая жизнь»



Фото: районная газета «Новая жизнь»



Фото: районная газета «Новая жизнь»

















С праздником жителей Усвят поздравили сотрудники администрации Усвятского муниципального округа, депутаты окружного Собрания и члены Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов.

«Это особенный праздник, объединяющий всех, кто душой и сердцем привязан к нашему озёрному краю, кто хранит и передаёт детям и внукам наши традиции, кто гордится своей историей, достижениями и победами наших земляков, кто своим трудом и старанием делает наш посёлок лучше и краше», – говорится в обращении.

Авторы поздравления отметили, что Усвяты – маленькая часть большой России, место, где люди родились, выросли, обрели друзей, а сегодня живут и работают. Будущее посёлка, уверены они, зависит от каждого – от взаимоуважения, поддержки и желания сделать Усвяты современным и комфортным местом, где хочется жить и куда хочется возвращаться.

Жителям пожелали процветания посёлка, счастья в домах, детского смеха на улицах, а также крепкого здоровья, мира и благополучия.

«Празднование Дня посёлка Усвяты стало по-настоящему ярким событием, объединившим жителей и гостей нашего края на юбилейном торжестве. День посёлка – это люди, это уважение к истории и любовь к родной земле», – добавили в районной газете «Новая жизнь».