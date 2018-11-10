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Общество

Устранить нарушения капитального ремонта многоквартирного дома по улице Ленина в Пскове потребовала прокуратура

Прокуратура Пскова внесла представление руководителю Регионального оператора – Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области с требованием устранить выявленные нарушения закона при проведении работ по капитальному ремонту в доме № 11/4 по улице Ленина.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Пскова, многоквартирный жилой дом № 11/4 по улице Ленина включен в региональную программу капитального ремонта общего имущества, согласно которой подрядная организация разработала и согласовала проектно-сметную документацию на капитальный ремонт систем холодного водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения.

В ходе проверки были выявлены нарушения в системе отопления, однако региональный оператор мер по устранению нарушений в отношении подрядной организации не принимал, что является недопустимым.

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