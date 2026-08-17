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Общество

«Локнянский замес»: жителей приглашают на фестиваль пирога и конкурс цветочных композиций

Локня в этом году отмечает 125-летие. В честь Дня посёлка организаторы приглашают всех желающих принять участие в творческих конкурсах. Об этом сообщил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в своём канале в мессенджере MAX.

Фото: ПАИ

Мастеров домашней выпечки ждут на фестивале пирога «Локнянский замес». Организаторы приглашают участников с семейными рецептами, необычными начинками и красиво оформленными пирогами. Участвовать можно одному, всей семьёй или командой. Заявки принимаются до 18 августа по адресу электронной почты loknya_cdo@list.ru или в сообщениях группы управления молодёжной политики, культуры и спорта администрации округа в соцсетях.

Кроме того, объявлена выставка-конкурс «Симфония цветов». Участники могут представить композиции из садовых и полевых цветов, овощей, фруктов и зелени. Заявки и работы принимаются до 20 августа на электронную почту lexblinov@mail.ru. Уточнить информацию по конкурсам можно по телефону +7-953-240-61-55.

«Давайте вместе сделаем юбилей Локни таким, чтобы его действительно запомнили: с семейными рецептами, цветами, творчеством и хорошим настроением», – отметил Иван Белугин.

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