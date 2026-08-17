Участок улицы Советской в Пскове перекроют на неделю из-за укладки асфальта

12:01, 17 августа 2026, ПАИ

Движение на улице Советской в Пскове – на участке от улицы Некрасова до Октябрьской площади – будет перекрыто с 08:00 до 19:00 с 18 по 25 августа. Об этом ПАИ сообщили в городской администрации.

Подрядная организация произведёт работы по фрезерованию и укладке нижнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части. Псковичей просят заранее продумывать маршруты и учитывать временное перекрытие.

Ранее сообщалось, что на объездной дороге Пскова на два месяца введут однополосное движение.