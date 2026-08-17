Участок улицы Советской в Пскове перекроют на неделю из-за укладки асфальта
Движение на улице Советской в Пскове – на участке от улицы Некрасова до Октябрьской площади – будет перекрыто с 08:00 до 19:00 с 18 по 25 августа. Об этом ПАИ сообщили в городской администрации.
Подрядная организация произведёт работы по фрезерованию и укладке нижнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части. Псковичей просят заранее продумывать маршруты и учитывать временное перекрытие.
Ранее сообщалось, что на объездной дороге Пскова на два месяца введут однополосное движение.
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