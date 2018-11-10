Стартовала новогодняя благотворительная акция Псковского Детского фонда

22:42, 09 ноября 2018, ПАИ

Псковское областное отделение Российского детского фонда объявляет старт крупнейшей новогодней благотворительной акции Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в Детском фонде, уже в 31-ый раз при поддержке отзывчивых людей Детский фонд подарит нуждающимся детям новогодние подарки, праздник и проведет разные мероприятия.

На данный момент в фонде готовятся к акции в пользу воспитанников интернатных учреждений и детей из малообеспеченных семей региона.

Традиционный сбор пожертвований от частных лиц и представителей регионального бизнеса начался с первых чисел ноября. Около 100 писем с просьбами поддержать новогодние мероприятия отправились к постоянным благотворителям, а также потенциальным участникам акции. Помимо проведения новогодних ёлок, Детский фонд планирует порадовать нуждающихся ребят, вручив им сладкие новогодние подарки от Деда Мороза. В прошлом году при помощи неравнодушных людей сотрудники фонда организовали 39 праздничных мероприятий и вручили подарки 2 тысячам 400 нуждающимся в поддержке детям из 22-х районов Псковской области.

Уже сейчас сотрудники фонда ведут активные переговоры о проведении новогодних и рождественских праздников. Одним из главных событий акции станет традиционная ёлка для детей с особенностями в развитии. В прошлом году на празднике побывали 80 особенных ребят из Бельско-Устьенского детского дома-интерната, Порховской специальной школы-интерната, Центра специального образования №2, Специальной общеобразовательной школы № 5 Пскова и регионального отделения Всероссийского общества слепых. Кроме того, сотрудники и волонтеры Детского фонда планируют навестить воспитанников нескольких детских интернатных учреждений области.

«Если вы хотите подарить ребятам новогодний праздник, приносите сладости, игрушки и все, что может порадовать ребенка, в Детский фонд по будням с 9:00 до 17:00 по улице Яна Фабрициуса, 2а (здание городской налоговой службы, 1 этаж, правое крыло, кабинет 15)», - отметили в Детском фонде.

Также в офисе можно сделать денежное пожертвование. Еще один вариант – перечислить средства с пометкой «Благотворительное пожертвование на Рождественские и Новогодние праздники для нуждающихся детей и сирот. НДС – нет».

Реквизиты Детского фонда:

Р/с 40703810600000000141

Филиал «ЭКСИ-Банк» (АО) Псковский, Псков

ИНН 7831000940, БИК 045805722

К/с 30101810400000000722