В Псковской области стартовал проект Ассамблеи народов России

21:56, 19 ноября 2026, ПАИ

В Псковской области стартовал проект Ассамблеи народов России «Традиции единства: семья, народ, Отечество», сообщили ПАИ организаторы.

Цель проекта – консолидация населения региона вокруг общероссийской гражданской идентичности. Суть проекта заключается в подготовке и показе интересного контента на культурную и межнациональную тематику для молодёжи.

Союз журналистов Псковской области способствовал созданию роликов о героической судьбе региона «Я горжусь», о коренном малочисленном народе сето, о Псковской области как колыбели православия и, конечно, о народах, проживающих на территории области.

Старт проекта состоялся в стенах Медицинского института Псковского государственного университета в рамках дискуссионной площадки «Открытый диалог» координационного центра. Студенты узнали об истории Псковской области, о её национальном составе и о коренном малочисленном народе сето. Более 150 студентов-медиков погрузились в атмосферу древнего Пскова и православной культуры. Студенты узнали о княгине Ольге, Псково-Печерском и Елеазаровском монастырях. Для некоторых стало открытием, что родиной идеологемы «Москва – третий Рим» является Псковская область.

И конечно, особый интерес вызвали сето – народ, объединивший православие и язычество, финно-угорский колорит и русскую ментальность, ремесленное мастерство и гастрономические шедевры. Студенты с удовольствием узнали о традиционном костюме сето, фольклоре и культурных особенностях.

Подобный формат – видеофильмы – позволяет доступно, быстро и интересно рассказать студентам о многонациональном многообразии. В России огромное количество предметов национальной гордости – важно правильно их сформулировать и раскрыть их ценность. Межнациональное единство – это российская традиционная ценность и предмет гордости, которая объединяет 194 народа Российской Федерации.