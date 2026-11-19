Ангел своего дедушки: как псковичка спасла жизнь

22:38, 19 ноября 2026, ПАИ

Семейный ужин на даче в Архангельской области едва не обернулся трагедией. Семья из Пскова приехала в гости к родственникам, и в какой-то момент дедушка Мирославы Вострокнутовой подавился едой и потерял сознание. Благодаря внучке дедушка смог выжить – сегодня он называет её своим ангелом. Что за ключ спасения подобрала Мирослава, выяснил телеканал «Первый Псковский».

«Спасибо большое, что ты подарила мне второй день рождения, – говорит дедушка Мирославы. – Пока я был в Архангельске, врачи спрашивали, что со мной произошло, я им всё рассказывал. Они сказали, что ты правильно всё сделала. Врачи из реанимации сказали, что это второй случай, когда запустили сердце и человек остался живым. А так обычно – кома, то есть овощ. Так что вот так вот, Мирослава… Спасибо большое ещё раз. Жду тебя на летних каникулах».

Первоначально отец семейства начал выполнять приём Геймлиха: это экстренная мера первой помощи, которую применяют при полной закупорке дыхательных путей инородным телом. Но к тому моменту дедушка уже потерял сознание. В этот критический момент Мирослава взяла ситуацию в свои руки и начала сердечно-лёгочную реанимацию.

«30 нажатий, два вдоха – всё как учат, всё как на практике, на тренировках, – рассказала девушка. – И в тот момент у меня была совершенно холодная голова, не было никакой паники».

Мама Мирославы, Лидия, до сих пор с трудом вспоминает тот вечер: «Это вообще в первый раз у всех было. На наших глазах человек потерял сознание, потом посинел… У него была клиническая смерть, потому что он долго был без сознания».

Ключ к спасению оказался в подготовке. Мирослава около трёх лет занимается в центре «Воин», где проходят курсы оказания первой помощи. Именно там она получила базовые навыки, которые в критической ситуации помогли действовать чётко и без паники.

В центре объясняют: в экстренной ситуации главное – не растеряться.

«Мы даём детям базовые навыки и знания, чтобы они могли применить их не пугаясь. При реанимации в первую очередь нужно убедиться, что человек жив. Осмотр по алгоритму "слышу, вижу, ощущаю" занимает всего 10 секунд – и каждая секунда идёт не в пользу пострадавшего. Чем быстрее начнётся сердечно-лёгочная реанимация, тем больше шансов на благоприятный исход», – рассказала инструктор центра Наталия Боговская.