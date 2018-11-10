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Кражи бензопилы, триммера и шуруповерта раскрыли полицейские в Псковской области

В Псковской области полицейские раскрыли ранее совершенные преступления. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Так, в ночь на 4 ноября из сарая у дома в деревне Выбор Новоржевского района 47-летний безработный, судимый местный житель путем проникновения через незапертую дверь похитил бензопилу. Преступник задержан. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, с конца октября по 3 ноября не работающий 50-летний житель Острова из сарая в деревне Богдашково Островского района путем повреждения стены совершил кражу плуга с бороной, металлических и жестяных листов, металлических столбов, двух кроватей, труб, металлической бочки емкостью 200 литров, тележки, металлических скамейки, стеллажа и лестницы. Преступник дал признательные показания. Ущерб устанавливается. Проводится расследование.

Здесь же в Островском районе из дачного дома в деревне Калинино 50-летний не работающий житель Острова путем повреждения запорного устройства входной двери совершил кражу различного имущества на сумму около 14 тысяч рублей. Изъята часть похищенного.

Помимо этого из дачного дома в деревне Лисецкое Печорского района в августе 22-летний не работающий житель Бежаницкого района похитил сварочный аппарат, триммер, «болгарку», бензопилу, автомобильные шины с дисками в сборе. В ходе обыска часть похищенного изъята. Ведется следствие.

Также в период с августа по 31 октября из дома в деревне Поречье Бежаницкого района 36-летний безработный, судимый местный житель путем срыва замка на входной двери совершил кражу двух спиннингов, телефона и шуруповерта. Возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято.

Кроме того, в Великих Луках в ночь на 27 октября в клубе по проспекту Ленина 20-летняя безработная великолучанка похитила сумку с двумя смартфонами, деньгами и документами у 18-летней горожанки. Возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято.

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