Финал спортивного фестиваля #ЯТвойДонор прошёл в Пскове

23:00, 09 ноября 2018, ПАИ

8 ноября в Псковском филиале академии ФСИН России прошло итоговое мероприятие спортивного фестиваля организованного Псковским филиалом ФКОУ ВО «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний» по инициативе Псковского регионального отделения Российского Красного Креста в рамках проекта Российского Красного Креста «Развитие добровольческого общероссийского гуманитарно-образовательного движения «Я Твой Донор».

Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении Красного Креста, в фестивале приняли участие около 300 курсантов и студентов академии, 48 из которых вышли в финал и соревновались за призы Красного Креста.

Сборные команды финалистов среди курсантов академии, студентов, студенческого самоуправления и доноров соревновались на скорость и сообразительность в семи эстафетах «Веселых стартов», выполняя упражнения с мячами, обручами, гимнастическими палками.

Среди финалистов шла борьба до самой последней эстафеты. Судьи с трудом определили победителей среди почти равных по силе команд. В итоге победителем стала сборная студенческого самоуправления, команда доноров заняла второе место , третьими стала команда курсантов.

Группа болельщиков поддерживала спортсменов в силовом троеборье. Конкурс включал в себя группу упражнений на перекладине: подтягивание, подъем прямых ног к перекладине, подъем с переворотом. Здесь практически сразу выявились фавориты соревнований. Лидерами стала команда курсантов, на втором месте доноры, на третьем студенческое самоуправление.

Всем участникам соревнований Красный Крест вручил благодарственные письма, футболки и бейсболки с логотипом движения #ЯТвойДонор, а победители дополнительно получили сладкие наборы.