Александр Котов: Человек в полицейской форме олицетворяет для гражданина закон и справедливость

09:58, 10 ноября 2018, ПАИ

Спикер Псковского областного Собрания Александр Котов поздравил с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов органов внутренних дел региона, который отмечается сегодня, 10 ноября. «Полицейский – особая профессия. Это не ремесло, а призвание. Каждый, кто служит в полиции, однажды сделал для себя важный личный выбор, сопряжённый с огромной ответственностью за безопасность и жизнь других людей», - говорится в поздравлении, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облсобрания.

Александр Котов отметил, что человек в полицейской форме олицетворяет для гражданина закон и справедливость, поэтому к сотрудникам органов внутренних дел предъявляется особый спрос. «Долг перед обществом и государством, честь мундира, готовность прийти на помощь людям – для большинства полицейских это не просто красивые слова, а неизменные профессиональные принципы, которыми стражи правопорядка каждый день руководствуются в своей опасной и благородной работе», - подчеркнул он.

Отдельные слова благодарности спикер регионального парламента выразил ветеранам службы: «Ваш пример честного и доблестного отношения к своему делу является ориентиром для нового поколения защитников правопорядка».

«От всей души поздравляю псковских полицейских всех поколений с профессиональным праздником. Успехов в вашем нелегком труде во имя торжества закона и справедливости. Здоровья и благополучия вам и вашим близким!» - заключил Александр Котов.