К четырём с половиной годам тюрьмы приговорён пскович за 16 краж и мошенничеств

10:13, 10 ноября 2018, ПАИ

4 года 6 месяцев проведёт в тюрьме 38-летний житель Пскова, который обвинялся в совершении 16 преступлений - краж и мошенничеств. Отбывать наказание ему предстоит в колонии строго режима, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Пскова.

В суде установлено, что с июля по сентябрь 2017 года мужчина совершил серию краж и мошенничеств в отношении своих знакомых. В частности, воспользовавшись тем, что имеет свободный доступ в дом своей знакомой, пскович похитил золотые изделия на общую сумму 209 тыс. 700 рублей.

Мошенничества же, совершённые мужчиной, заключались в том, что он брал у знакомых вещи якобы для ремонта, но взятые на себя обязательства не выполнял, а обращал вещи в свою пользу.

В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество), по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража), части 1 статьи 158 УК РФ, по пункту «а» части 3 статьи 159 УК РФ, части 2 статьи 159 УК РФ и части 1 статьи 314.1 УК РФ (уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений).

В суде пскович признал свою вину, заявил о раскаянии и частично возместил ущерб.