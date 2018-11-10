0
09:40
Гипермаркет «Лента» горит в Петербурге
17:42
Узники гдовского «бухенвальда»
22:08
Легковой автомобиль попал в аварию на автодороге Струги-Красные – Цапелька
20:22
Год тюрьмы грозит псковичу за кражу шоколадок, виски и мяса
16:52
Пожилая француженка «от безделья» совершила более 700 краж в магазинах игрушек
11:30
Трех выходцев из Юго-Восточной Азии и их проводника задержали в Себежском районе при попытке незаконного пересечения границы
15:11
Предполагаемого террориста выявили псковские пограничники
Еще новости
Происшествия

К четырём с половиной годам тюрьмы приговорён пскович за 16 краж и мошенничеств

4 года 6 месяцев проведёт в тюрьме 38-летний житель Пскова, который обвинялся в совершении 16 преступлений - краж и мошенничеств.  Отбывать наказание ему предстоит в колонии строго режима, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Пскова.

В суде установлено, что с июля по сентябрь 2017 года мужчина совершил серию краж и мошенничеств в отношении своих знакомых. В частности, воспользовавшись тем, что имеет свободный доступ в дом своей знакомой, пскович похитил золотые изделия на общую сумму 209 тыс. 700 рублей.

Мошенничества же, совершённые мужчиной, заключались в том, что он брал у знакомых вещи якобы для ремонта, но взятые на себя обязательства не выполнял, а обращал вещи в свою пользу.

В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество), по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража), части 1 статьи 158 УК РФ, по пункту «а» части 3 статьи 159 УК РФ, части 2 статьи 159 УК РФ и части 1 статьи 314.1 УК РФ (уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений).

В суде пскович признал свою вину, заявил о раскаянии и частично возместил ущерб.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Гипермаркет «Лента» горит в Петербурге
10 ноября 2018
Гипермаркет «Лента» горит в Петербурге
Легковой автомобиль попал в аварию на автодороге Струги-Красные – Цапелька
08 ноября 2018
Легковой автомобиль попал в аварию на автодороге Струги-Красные – Цапелька
Год тюрьмы грозит псковичу за кражу шоколадок, виски и мяса
06 ноября 2018
Год тюрьмы грозит псковичу за кражу шоколадок, виски и мяса
Пожилая француженка «от безделья» совершила более 700 краж в магазинах игрушек
03 ноября 2018
Пожилая француженка «от безделья» совершила более 700 краж в магазинах игрушек
Трех выходцев из Юго-Восточной Азии и их проводника задержали в Себежском районе при попытке незаконного пересечения границы
03 ноября 2018
Трех выходцев из Юго-Восточной Азии и их проводника задержали в Себежском районе при попытке незаконного пересечения границы
Предполагаемого террориста выявили псковские пограничники
02 ноября 2018
Предполагаемого террориста выявили псковские пограничники
Год тюрьмы может получить житель Бежаницкого района за долг в полмиллиона рублей по алиментам
29 октября 2018
Год тюрьмы может получить житель Бежаницкого района за долг в полмиллиона рублей по алиментам
В Пскове на улице Советской пешеход попал в ДТП
25 октября 2018
В Пскове на улице Советской пешеход попал в ДТП

Идет загрузка...