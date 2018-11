Всемирный день молодёжи празднуется 10 ноября

10:42, 10 ноября 2018, ПАИ

Сегодня, 10 ноября, празднуется Всемирный день молодёжи. Он был установлен в честь основания Всемирной федерации демократической молодежи (ВФДМ) (World Federation of Democratic Youth, WFDY), пишет сalend.ru.

Праздник был учреждён на проходившей 29 октября — 10 ноября 1945 года в Лондоне Всемирной конференции молодежи. Эта конференция была созвана по инициативе Всемирного совета молодежи, который был создан во время Второй мировой войны для борьбы с фашизмом. Впервые на конференцию собрались представители международного молодежного движения, которое объединяло более 30 миллионов молодых людей разных политических идеологий и религий, молодежь более 63 национальностей.

С тех пор международное объединение молодежных организаций — это центр международного демократического молодежного движения, объединяющий молодежь всего мира без различия политических и религиозных взглядов, расовой и национальной принадлежности. ВФДМ ведет борьбу за мир, права молодежи, независимость народов, интернациональное сплочение прогрессивной молодежи, против колониализма, неоколониализма, фашизма и расизма.

Самым известным мероприятием, проводимым ВФДМ, является фестиваль молодежи и студентов. 1-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов (1st World Festival of Youth and Students) прошел в Праге в 1947 году и собрал 17 тысяч участников. Россия трижды была страной — хозяйкой фестиваля. 6-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов прошел в Москве в 1957 году. Москва в тот год приняла 34 тысячи участников из 131 страны. Девизом праздника стали слова «За мир и дружбу!» (For Peace and Friendship!). Также Москва принимала 12-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов летом 1985 года. Фестиваль, проводившийся под лозунгом «За анти-империалистическую солидарность, мир и дружбу!» (For anti-imperialist Solidarity, Peace and Friendship!), собрал 26 тысяч участников из 157 стран. В октябре 2017 года 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов прошел в российском городе Сочи под лозунгом «За мир, солидарность и социальную справедливость, мы боремся против империализма — уважая наше прошлое, мы строим наше будущее!», собрав более 25 тысяч участников из 185 стран мира.

Отметим, что Международный день молодежи отмечается 12 августа, День молодежи России - 27 июня.