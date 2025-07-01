Участники заезда «Истоки. Школа» создадут проект интерактивной библиотеки для школ и вузов России

20:58, 01 июля 2025, ПАИ

С 1 по 5 июля на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря в Печорах проходит заезд «Русское слово» Всероссийского проекта «Истоки. Школа», который реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» по инициативе президента России. Он объединил 155 преподавателей русского языка и литературы, поэтов и писателей из разных регионов России.

В день открытия заезда «Русское слово» директор Роспатриотцентра Росмолодёжи Елена Беликова и ректор Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Никита Гусев подписали соглашение о трёхлетнем сотрудничестве. Совместная работа будет направлена на создание образовательных программ, научных исследований и профессионального сообщества педагогов в сфере развития русской словесности. В будущем лучшие практики будут внедрены в воспитание подрастающего поколения, отметили организаторы.

Программа заезда «Русское слово» направлена на укрепление роли русского языка в обществе, профессиональное развитие педагогов и осмысление культурной и духовной миссии литературы. Участники обсуждают современные методы преподавания, духовные и нравственные ценности, заботу о языке, цифровую лингвистику и поддержку русскоязычных людей за границей. Особый упор сделан на слово как средство формирования ценностей и связи молодёжи с культурным наследием.

На заезде пройдёт отбор финалистов международной волонтёрской программы «Послы русского языка в мире». Участники проекта смогут представлять русский язык и культуру за рубежом – проводить занятия, рассказывать о истории, литературе и традициях. Программа даёт возможности для стажировок студентов и аспирантов в России и других странах. Она способствует профессиональному и личностному росту, а также расширению международных связей. Перед поездками волонтёры проходят конкурсный отбор и подготовку: лингвометодические тренинги, занятия по культуре и психологической работе в многонациональной среде.

В заезде также примут участие пять семей с детьми. Семейный формат стал одной из особенностей Всероссийского проекта «Истоки. Школа» в 2025 году. Для семей организована отдельная программа с мастерскими, экскурсиями и заданиями по составлению родословной. Каждый ребёнок получит в подарок деревянную лошадку – символ семейного пути к истокам.

Одновременно в заезд интегрировано участие выпускников Псково-Печерской семинарии. Семь семинаристов посещают общую программу, обсуждают духовные и культурные смыслы.

На заезде участники изучат современные методы преподавания русского языка, обсудят культурную миссию литературы и пути сохранения русскоязычных сообществ за границей. Итоговым продуктом станет концепция интерактивной библиотеки. Она объединит важные произведения русской литературы с аннотациями и QR-кодами для перехода к электронным версиям. Участники выберут книги, подготовят о них материалы и защитят свои проекты перед комиссией. Лучшие из них появятся в открытом доступе в Интернете. В будущем платформа будет рекомендована школам и вузам, а также использована в качестве основы литературного клуба «Путь к истокам».

Напомним, что Всероссийский проект «Истоки. Школа» реализуется с 2022 года и объединяет представителей различных сфер – от историков и преподавателей до дизайнеров, поэтов и волонтёров – с целью углубления профессиональных знаний, обмена опытом и формирования сообщества молодых людей, стремящихся к сохранению и приумножению культурных и исторических ценностей России.

Организатором события выступает Роспатриотцентр Росмолодёжи. Заезд реализуется при поддержке Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина.