После шторма энергетикам в Псковской области приходится заново строить ЛЭП
Аварийные бригады энергетиков продолжают устранять последствия непогоды, сообщают «Россети Северо-Запад».
«После шторма в Псковской области некоторые ЛЭП строим фактически заново», – говорится в сообщении.
Специалисты продолжают расчищать завалы деревьев после шторма в регионе, а также включать ЛЭП.
Ранее сообщалось, что почти семь тысяч километров ЛЭП восстановили энергетики после шторма в Псковской и Новгородской областях
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