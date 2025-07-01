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Общество

После шторма энергетикам в Псковской области приходится заново строить ЛЭП

Аварийные бригады энергетиков продолжают устранять последствия непогоды, сообщают «Россети Северо-Запад».

«После шторма в Псковской области некоторые ЛЭП строим фактически заново», – говорится в сообщении.

Специалисты продолжают расчищать завалы деревьев после шторма в регионе, а также включать ЛЭП.

Ранее сообщалось, что почти семь тысяч километров ЛЭП восстановили энергетики после шторма в Псковской и Новгородской областях

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