После шторма энергетикам в Псковской области приходится заново строить ЛЭП

20:35, 01 июля 2025, ПАИ

Аварийные бригады энергетиков продолжают устранять последствия непогоды, сообщают «Россети Северо-Запад».

«После шторма в Псковской области некоторые ЛЭП строим фактически заново», – говорится в сообщении.

Специалисты продолжают расчищать завалы деревьев после шторма в регионе, а также включать ЛЭП.

Ранее сообщалось, что почти семь тысяч километров ЛЭП восстановили энергетики после шторма в Псковской и Новгородской областях