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Общество

Свыше пяти тысяч вакансий представили на ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в Псковской области

Свыше пяти тысяч вакансий представили на ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Всего во Всероссийской акции «Работа России. Время возможностей» приняли участие более 5,5 тысячи жителей региона. Мероприятие проходило на 24 площадках – 279 местных предприятий предложили свыше пяти тысяч вакансий, уточнил губернатор.

«По предварительным данным, каждый седьмой участник уже получил предложение о работе. При этом работодатели продолжают рассматривать анкеты соискателей», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Он также отметил, что в девяти муниципальных округах открылись молодёжные клубы при центрах занятости. «Здесь молодые люди могут получить помощь в поиске работы и узнать о востребованных профессиях», – заметил глава региона.

Ярмарка организована в рамках федерального проекта «Человек труда» национального проекта «Кадры».

Напомним, что федеральный этап ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» прошёл во всех муниципалитетах Псковской области 27 июня.

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