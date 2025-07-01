Свыше пяти тысяч вакансий представили на ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в Псковской области
Свыше пяти тысяч вакансий представили на ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.
Всего во Всероссийской акции «Работа России. Время возможностей» приняли участие более 5,5 тысячи жителей региона. Мероприятие проходило на 24 площадках – 279 местных предприятий предложили свыше пяти тысяч вакансий, уточнил губернатор.
«По предварительным данным, каждый седьмой участник уже получил предложение о работе. При этом работодатели продолжают рассматривать анкеты соискателей», – подчеркнул Михаил Ведерников.
Он также отметил, что в девяти муниципальных округах открылись молодёжные клубы при центрах занятости. «Здесь молодые люди могут получить помощь в поиске работы и узнать о востребованных профессиях», – заметил глава региона.
Ярмарка организована в рамках федерального проекта «Человек труда» национального проекта «Кадры».
Напомним, что федеральный этап ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» прошёл во всех муниципалитетах Псковской области 27 июня.
Свыше пяти тысяч вакансий представили на ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в Псковской области
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